В понедельник в Беларуси дожди, местами ливни

В понедельник, 22 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, грозы. Местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный умеренный, при грозах порывистый, местами шквалистое усиление до сильного порывистого.
По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха +19°С.. +24°С, местами до +26°С.
В Минске: временами дождь (вероятность осадков более 90%), гроза. Местами по городу сильные ливни. Температура воздуха утром +17.. +19 °С, днем +20.. +22 °С, вечером +18.. +20 °С.
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