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22. 07. 2019

На юниорском чемпионате Европы по легкой атлетике белорусы завоевали четыре медали

В шведском Буросе завершился юниорский чемпионат Европы по лёгкой атлетике (U20). Сборная Беларуси стала 9-й в общем рейтинге команд, завоевав 4 медали: 2 золотых и 2 серебряных.

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Второй день континентального первенства принёс первую медаль сборной Беларуси. Золото завоевал толкатель ядра Олег Томашевич, отправив снаряд на 21.32 и опередив соперников больше, чем на метр.

Серебряная медаль в упорной борьбе досталась поляку Войцеху Мароку (20.07), который установил личное достижение. На третью ступень пьедетала почёта поднялся представитель Турции Алперен Карахан – 19.76.

Ещё один белорус – Алексей Александрович остановился в шаге от победной тройки. Тем не менее, в последней попытке он также установил «личник» - 19.73.

В заключительный день юниоры и юниорки положили в копилку Беларуси 3 награды.

Золото юниорского первенства в спортвиной ходьбе на 10000м завоевал Никита Коляда, преодолев дистанцию за 41:10.03, опередив ближайшего приследоватедя на 40 сек и возглавив европейский юниорский рейтинг сезона.

 На 2000м Никита вырвался вперёд и до конца дистанции лидировал в одиночестве.

Серебро досталось итальянцу Риккардо Орсони – 41:51.71, бронза – поляку Лукашу Недялеку с результатом 42:20.66.

Ещё один белорус – Павел Остапчук прошагал 10000м за 42:54.25, установив персональный рекорд, и пересёк финишную черту пятым.

Марк Мажейка завоёвывает серебро в тройном прыжке. В шестой попытке он устанавливает личный рекорд – 16.22 – и с четвертого места перемещается на второе.

Чемпионом Европы в тройном прыжке и лидером юниорского европейского рейтинга сезона стал украинец Артём Коноваленко с результатом 16.50. Бронза досталась греку Андреасу Пантазису (16.08), чо также стало его лучшим достижением в карьере.

Красиво ответили юниорам, завоевавшим три награды, наши юниорки, став серебряными призёрами юниорского континентального форума в эстафете 4х400. Наша эстафетная четвёрка в составе Екатерины Живаевой, Астерии Лимай, Валентины Чимбор и Алины Лучшевой. На последнем этапе белоруски принимали палочку пятыми, но на финишной прямой Алина Лучшева мастерски обошла соперниц и пересекла черту второй – 3:37.06, а это национальный рекорд среди юниоров

Золото чемпионата Европы досталось команде Великобритании, которые с результатом 3:33.03 возглавили моровой юниорский сезонный рейтинг. Бронза отправилась в Польшу - 3:37.13.

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