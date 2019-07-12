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22. 07. 2019

Минэкономики не будет уменьшать прогноз по ВВП

Несмотря на то, что за первое полугодие ВВП Беларуси вырос лишь на 0,9%, прогноз по росту ВВП на 4% в 2019 году сохраняется. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал министр экономики Дмитрий Крутой. Он отметил, что в первом полугодии рост прогнозировался в 1,8%.

Глава минэкономики подчеркнул, что качественные показатели роста экономики были перевыполнены (инфляция оказалась ниже установленных значений, а объем прямых иностранных инвестиций достиг почти 1 млрд долларов за 5 месяцев при задании на год в 1,6 млрд), а вот количественные параметры - ВВП и экспорт – не достигли поставленных значений.

Дмитрий Крутой отметил, что за первое полугодие также на 5,5% вырос розничный товарооборот, на 3,3% - объем строительно-монтажных работах. Если не случится погодных катаклизмов, то прогнозируется хороший урожай, что станет базой для развития животноводства.

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