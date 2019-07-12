Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2019, понедельник, 08:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
22. 07. 2019

Матвиенко хочет единой валюты с Беларусью

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем единой валюты. Об этом она заявила в интервью телеканалу ОНТ. По ее словам, Союзное государство должно «на том или ином этапе» иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную и валютную политику.

смотрите также МИД России: Москва не будет компенсировать Минску налоговый маневр

Валентина Матвиенко отметила, что союз двух стран должен быть полноценным с точки зрения одинаково развивающейся экономики.

Спикера Совета Федерации также заявила, что неразрешимых проблем между государствами не существует.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.