Матвиенко хочет единой валюты с Беларусью

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко считает, что развитие союза Беларуси и России потребует в будущем единой валюты. Об этом она заявила в интервью телеканалу ОНТ. По ее словам, Союзное государство должно «на том или ином этапе» иметь единую валюту, потому что трудно с разными валютами определять финансово-денежную и валютную политику.

смотрите также МИД России: Москва не будет компенсировать Минску налоговый маневр Валентина Матвиенко отметила, что союз двух стран должен быть полноценным с точки зрения одинаково развивающейся экономики. Спикера Совета Федерации также заявила, что неразрешимых проблем между государствами не существует. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby