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22. 07. 2019

Нацбанк Беларуси и Банк России обсудили реализацию денежно-кредитной политики

Национальный банк Беларуси Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

Актуальные вопросы двустороннего взаимодействия были рассмотрены на 51-м заседании Межбанковского валютного совета Национального банка Беларуси и Центрального банка России, которое прошло 19–20 июля в Петрозаводске с участием председателя Нацбанка Беларуси Павла Каллаура и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

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Участники встречи рассмотрели экономическую ситуацию и реализацию денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2019 году, сообщили Телеграфу в Нацбанке.

Также были обсуждены механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по другим актуальным вопросам текущей деятельности центральных банков Беларуси и России.

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