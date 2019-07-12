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22. 07. 2019

Доходы от работы Гомельской таможни в 91 раз, превышают расходы на ее содержание

В отчетном периоде на один рубль, выделенный на содержание Гомельской таможни, перечислено в доход государства 90,80 рублей. Об этом Телеграфу сообщили в таможне.

Структуру доходов составляют следующие платежи: вывозные таможенные пошлины – 67%, НДС – на 26%, ввозные таможенные пошлины – на 4%, акцизы – около 2%, остальные платежи – 1%.

В I полугодии 2019 года количество декларируемых в Гомельской таможне партий товаров увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,4%.

В регионе деятельности Гомельской таможни отмечается увеличение потока перемещаемых грузовых автомобилей на 8,27%. При этом уменьшился поток легковых автомобилей – на 6,5%, автобусов – на 5,2 %, физических лиц – на 6,6%.

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