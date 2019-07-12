«Белнефтехим» потерял из-за грязной нефти 800 млн долларов

Поставки в Беларусь некачественной российской нефти снизили экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, из-за фактора грязной нефти Беларусь была вынуждена ограничить поставки.
В апреле "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", из-за чего некоторые страны прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.
Поставки качественной нефти в Беларусь возобновились в начале мая.
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость