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22. 07. 2019

«Белнефтехим» потерял из-за грязной нефти 800 млн долларов

Поставки в Беларусь некачественной российской нефти снизили экспорта продукции предприятий концерна "Белнефтехим" на 800 млн долларов. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" министр экономики Дмитрий Крутой. По его словам, из-за фактора грязной нефти Беларусь была вынуждена ограничить поставки.

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В апреле "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", из-за чего некоторые страны прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть.

Поставки качественной нефти в Беларусь возобновились в начале мая.

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