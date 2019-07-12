«Гонка мирового уровня». В центре Минска прошла гонка по триатлону

Более 1000 человек из 11 стран мира преодолели маршрут Alfa-Bank Minsk Triathlon. Мультиспортивная гонка впервые прошла в центре столицы с престижным статусом 1/4 Ironman. Во время состязания также были собраны деньги в помощь детей с аутизмом.

Гонка растянулась почти на 60 км. Сначала участники проплыли в Минском море, потом проехали на велосипеде до центра Минска и пробежали до финиша. В сравнении с прошлым годом дистанцию увеличили вдвое – с 1/8 до 1/4 Ironman. Вплавь пришлось преодолеть 950 м, крутя педали – 45 км, а бегом – 10,5 км. Для тех, кто был не готов к столь изматывающим испытаниям, предусмотрели маршрут вдвое меньший.

Турнир оказался массовым: в нем приняли участие более 800 взрослых бегунов и около 200 детей. Больше всего на трассе было белорусов, россиян и украинцев. Приехали также атлеты из Дании, Эстонии, Польши, Чехии и Бельгии. В Минск прилетели даже спортсмены из Египта, Израиля и США.

Гонка впервые добралась до центра Минска. После скоростного заплыва у Центра парусного спорта участники проехали на велосипеде по проспекту Победителей, а возле Дворца спорта перешли на бег, преодолев последний отрезок вдоль Свислочи. Ради турнира на пару часов были перекрыты центральные улицы.

Чемпионом на дистанции 1/4 Ironman стал белорус Александр Василевич из клуба «Альфа-Банка», который потратил на трассе 1 час 50 минут. В тройку также вошли два российских атлета – Денис Васильев и Николай Ярошенко. Лучшей среди девушек оказалась минчанка Анна Максимова, преодолевшая маршрут без малого за 2 часа 8 минут.

Первое место в категории 1/8 Ironman занял белорус Тихон Щемелев, который осилил дистанцию за 1 час 2 минуты. Среди девушек самой быстрой была также уроженка Беларуси Татьяна Лукша, потратившая в гонке 1 час 8 минут. Все участники, вне зависимости от результата, на финише получили медали.

«Гонка Alfa-Bank Minsk Triathlon стала одним из самых масштабных спортивных мероприятий в Минске. Впервые она пришла в центр города, а количество участников преодолело тысячный рубеж. На турнир приехали спортсмены из трех континентов. Всё это демонстрирует, насколько активно развивается этот вид спорта. И знаменательно, что Беларусь при нашей поддержке теперь достойно представлена на мировой карте триатлона», – отмечает председатель правления Альфа-Банка Валерий Смоляк.

Во время турнира также прошла детская гонка TriKids. Ребята от 6 до 10 лет преодолели отрезок в 500 м, а школьники от 11 до 13 лет проплыли 100 м и пробежали 1 км. Среди юных участников были и дети с аутизмом: в течение учебного года их учили плавать и готовили к «железной» гонке. Руководителем инклюзивного проекта и главным тренером выступила двукратный олимпийский призер Александра Герасименя.

Социальной миссией турнира стал сбор средств на подготовку специалистов по работе с особенными детьми. Деньги вскоре будут переданы МБОО «Дети. Аутизм. Родители».

«Турнир вышел на совершенно новый уровень, и в этом смогли убедиться как участники, так и зрители. Интерес к нему превзошел самые смелые прогнозы. Важно, что нам удалось не просто провести соревнование, но и организовать праздник для всех желающих в центре Минска. В следующем году мы постараемся пойти еще дальше и сделать гонку еще масштабнее и престижнее», – заверяет организатор и один из родоначальников белорусского триатлона Дмитрий Толкачев.

Alfa-Bank Minsk Triathlon прошел в Минске во второй раз. Организаторами выступили «Клуб триатлона «Тристайл» и Альфа-Банк, а поддержку оказали Мингорисполком, Миноблисполком и Министерство спорта и туризма. Триатлон как вид спорта придумали французы еще в начале 20-го века. Наиболее популярен он стал в начале нулевых, когда был включен в олимпийскую программу. В последние годы триатлон получили широкое развитие в Беларуси.