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22. 07. 2019

Гродненская таможня выявила нарушений на 3 млн рублей

С начала года с применением инспекционно-досмотровых комплексов Гродненская региональная таможня выявила более 750 правонарушений (рост по отношению к аналогичному периоду 2018 года - 40%). Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель таможни Юлия Романюк.

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Общая стоимость незаконно перемещаемых товаров превысила 3 млн рублей.

Применение этой технологии позволяет существенно сократить время таможенного контроля и пребывания транспортного средства в пункте пропуска. Достаточно в среднем 15 минут, чтобы выявить скрытый от контроля товар или выпустить транспортное средство, в котором нарушений не выявлено. Ручной досмотр может занимать до 8 часов.

Экономическая целесообразность эксплуатации ИДК в первом полугодии 2019 года составила 34 рубля дохода на 1 рубль затрат.

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