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22. 07. 2019

В Рогачевском районе двое школьников заблудились в лесу

Источник фото: Telegraf.by

Вечером 21 июля в лесу возле агрогородка Довск Рогачевского района потерялись двое школьников. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Ученики 8 и 9 классов приехали в гости к своим бабушкам на каникулы. Около 22:00 они, проведя своих друзей домой, решили сократить дорогу через лес, но заблудились.

На поиски детей направились спасатели и сотрудники милиции. В 23:04 дети вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны.

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