В Рогачевском районе двое школьников заблудились в лесу

Вечером 21 июля в лесу возле агрогородка Довск Рогачевского района потерялись двое школьников. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Ученики 8 и 9 классов приехали в гости к своим бабушкам на каникулы. Около 22:00 они, проведя своих друзей домой, решили сократить дорогу через лес, но заблудились.

На поиски детей направились спасатели и сотрудники милиции. В 23:04 дети вышли на звук сигнала пожарной автоцистерны.