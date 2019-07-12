В Беларуси ожидаются грозы и сильные дожди

23 июля погоду Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты, лишь западные районы страны ночью будут находиться в поле повышенного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Утром и днем на большей части территории дожди, местами грозы и сильные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 24 июля погоду обусловят малоактивные атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада европейской территории России. Местами пройдут кратковременные дожди, днем по юго-востоку возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+27°С. 25 июля Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, только в юго-восточных районах сохранится влияние малоактивного фронтального раздела. Существенных осадков не ожидается, лишь местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +22..+29°С. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby