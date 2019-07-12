На стадионе «Трактор» пройдет многотысячный конгресс Свидетелей Иеговы

С 26 по 28 июля 2019 года тысячи верующих со всей Беларуси соберутся на минском стадионе «Трактор» (ул. Ванеева, 3), где пройдет традиционный ежегодный конгресс Свидетелей Иеговы. В этом году его темой будут слова из Библии: «Любовь никогда не проходит». Ожидается присутствие около 8000 делегатов, которые приедут для библейского обучения и радостного христианского общения в течение трех дней.

«Насыщенная программа конгресса подчеркнет мощную и преобразующую силу библейской вести о любви, — сказал местный представитель религиозной организации Юрий Галай. — Свидетели Иеговы рады этой возможности встретиться и пообщаться с единоверцами. Мы благодарны администрации города и стадиона, которые уже не первый раз дают возможность провести это мероприятие. Владельцы кафе, ресторанов, отелей и достопримечательностей также будут рады притоку гостей».

Подобные конгрессы начиная с мая этого года проходят в более чем 200 странах на около 400 языках.