Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 09:17
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
23. 07. 2019

На стадионе «Трактор» пройдет многотысячный конгресс Свидетелей Иеговы

С 26 по 28 июля 2019 года тысячи верующих со всей Беларуси соберутся на минском стадионе «Трактор» (ул. Ванеева, 3), где пройдет традиционный ежегодный конгресс Свидетелей Иеговы. В этом году его темой будут слова из Библии: «Любовь никогда не проходит». Ожидается присутствие около 8000 делегатов, которые приедут для библейского обучения и радостного христианского общения в течение трех дней.

«Насыщенная программа конгресса подчеркнет мощную и преобразующую силу библейской вести о любви, — сказал местный представитель религиозной организации Юрий Галай. — Свидетели Иеговы рады этой возможности встретиться и пообщаться с единоверцами. Мы благодарны администрации города и стадиона, которые уже не первый раз дают возможность провести это мероприятие. Владельцы кафе, ресторанов, отелей и достопримечательностей также будут рады притоку гостей».

Подобные конгрессы начиная с мая этого года проходят в более чем 200 странах на около 400 языках.

Это Интересно
Религия
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.