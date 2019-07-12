Инклюзивный вечер аргентинского танго “Grand Milonga” от проекта-финалиста Social Weekend

Танго на бандонеоне и исполнитель с другого континента: финалист Social Weekend - проект freeMOWA - начинает в Беларуси серию инклюзивных ивентов по альтернативной и дополнительной коммуникации. На первом – в качестве основного языка общения выбран танец.

Мероприятие пройдет 24 июля в Dipservice Hall, Минск (переулок Войсковой, 4). В нем будут участвовать руководители шести столичных школ танго (“BALANCÉ”, “Квартал”, “Tangotime”, “DanceCafe”, “Милонгеро”, ”ЭльПасо”), а также специально приглашенные гости. Среди них молодой белорусский танго-бэнд “Comme il Faut”. В его составе Андрей Сиваков -- единственный в Беларуси исполнитель музыки танго на аутентичном бандонеоне. Кроме того, инклюзивный вечер танго поддержат Анна Горчакова (четырехкратная чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках), Ангелина Уэльская (первая белорусская модель с ДЦП), Андрес Амарилла (Andres Amarilla) - основатель школы аргентинского танго в Филадельфии (США). Всего на вечере ожидается более 150 участников. Генеральный партнер - компания Lexus.

-- Команда нашего проекта FREE MOWA заинтересована в создании атмосферы, которая позволит раскрыться каждому человеку независимо от того, как именно он коммуницирует с миром, - говорит руководитель учреждения “ФриМОВА”, кандидата психологических наук Татьяна Синица. -- Для этого мы и задумали серию инклюзивных встреч, чтобы создать атмосферу для общения совершенно разных людей. Это позволит сделать еще один шаг на пути к созданию равных возможностей для всех жителей нашей страны.

Напомним, проект развития альтернативной и дополнительной коммуникации “freeMOWA” в декабре 2018 участвовал в Двенадцатом сезоне крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend получил большинство голосов от жюри, выиграв Гран-При и в номинации Игоря Жаборовского (10 000 BYN).