Очень нужен подъёмник: три года женщина перемещает мужа-инвалида на руках

Сергею 37 лет. Три года назад из-за разрыва аневризмы абсолютно здоровый мужчина был парализован и стал инвалидом. Покончить с собой не дали жена и дети. Супруга Аня, с утра до ночи ухаживая за мужем, вытянула его «с того света»: вернулась речь, вернулась подвижность тела. К сожалению, двигать ногами Сергей по-прежнему не может. Жена все это время перемещает его на руках.

Сергей всегда был крепким здоровым мужчиной, даже карточки в поликлинике у него не было. Работал на стройке на верхотуре, а вечером домой – к жене и двум детям. Три года назад, по дороге в магазин, у Сергея лопнула аневризма.

– Потерял сознание, – рассказывает Сергей, – очнулся, ушибся вроде не сильно, и пошел домой.

Тогда никто и не подумал, что случилось что-то серьезное. Ведь у Сергея, как и у его мамы, часто поднималось давление. А когда появилась температура – все списали на отравление. Слег Сергей только на седьмой день. Его застала мать, лежащим без движения, а вместо слов – одно «мычание».

– Целую неделю в больнице считали, что у Сергея черепно-мозговая травма и лечили мужа от сотрясения мозга, – рассказывает супруга Сергея Анна. – Никто не знал, отчего именно он потерял сознание. Сделанное через семь дней МРТ показало разрыв врожденной аневризмы.

– Я даже не знал, что она у меня была,– продолжает Сергей. - Думал, давление из-за гипертонии прыгало. Мне от нее таблетки выписывали, и все было нормально. А тут такое…

Полгода Сергей провел в больнице. Первое время он просто лежал, не мог двигать ни руками, ни ногами, ни говорить. А когда понял, что никогда уже не встанет…

Зачем я такой нужен?

– Хотел покончить жизнь самоубийством, – вспоминает Сергей. - Я стал проблемой для жены, проблемой для детей. Им всем очень тяжело со мной таким пришлось бы. Вот и решил, что это выход.

Но поддержка семьи и работа психолога помогли.

– Мама приходила утром, – вспоминает Анна. – А я вечером, после работы. Кормили, переодевали, обрабатывали пролежни. Я часто приходила вместе с детьми. Они хватались за спинку коляски, или усаживались на ручки, и я их втроем катала по больничному коридору. Весело время проводили, да, Серега? – смеется Анна, глядя на мужа. – Ну, надо же было как-то его из депрессии выводить.

Когда через полгода Сергея выписали из больницы, супруга взяла отпуск по уходу за мужем, поскольку он был лежачим и сам позаботиться о себе не мог.

– Чего мы только не делали, – вспоминает Анна. - Разминали сами, платно нанимали медработников, чтобы его разрабатывали. У меня дома до сих пор лежат собственного изготовления деревянные приспособления.

Благодаря стараниям супруги Сергей начал восстанавливаться. Вернулась речь, подвижность рук. Но ни держать спину сидя, ни ходить он не может. Его суставы сковывают оссификаты (разрастание костной ткани вблизи суставов). Из-за этого движения затруднены и доставляют сильную боль.

– Даже ампутировать предлагали, – вспоминает Сергей. - Но я отказался. Я чувствую ноги, я все сделаю, чтобы когда-нибудь снова пойти.

К сожалению, полтора года назад у Сергея обнаружили новую аневризму, образовавшуюся на месте старой. Из-за этого ему отказано в реабилитациях. Когда она подрастет, врачи постараются ее удалить.

«По очереди на диете сидим...»

Когда с Сергеем случилась беда, Анна ушла с работы и с тех пор каждый день заботиться о муже и детях. Их доход на четверых – это пособие по инвалидности и пособие по уходу. За вычетом долгов, скопившихся из-за приобретения дорогостоящих лекарств, живут они на 250 рублей в месяц.

– По очереди на диете сидим, – шуткой отвечает Сергей на вопрос о выживании.

– Стараемся экономно, на себя не тратим, всё на еду и на детей. Я дома стараюсь подрабатывать, делаю цветы своими руками. Но стоят они копейки. На этом не выживешь, – рассказывает Анна.

– Нам очень помогает Церковь Надежда, – говорит Сергей. Они единственные, кто оказал нам помощь за все это время. Коляску, в которой сижу, и кровать медицинскую, на которой сплю, нам дали там.

Сергей хорошо сидит в инвалидном кресле, спину сам не держит, но облокачивается и сам передвигается по квартире, крутя руками колеса.

– В церковь ездим раз в неделю, – подхватывает Сергей. - Они привозят и увозят инвалидов на церковную службу на своем автобусе. Очень хочу пастыря Павла Петровича поблагодарить за всю ту помощь, которую нам оказала церковь и которую продолжает оказывать. Часто до конца месяца денег даже на продукты не хватает, а они нам крупы дают, макароны и подсолнечное масло.

Очень нужен подъёмник:

супруга перемещает Сергея на руках уже три года

– Все эти годы супруга по нескольку раз на день поднимает меня и перемещает с кровати в коляску и назад, моет, ухаживает, – рассказывает Сергей. - У нас двое детей и я очень переживаю за них и за жену. Не хочу, чтобы она сорвала спину из-за меня или слегла. Я хочу, чтобы ей было легче.

Подъёмник для инвалидов семья увидела в Минске на обследовании. Он поднимает человека с места и переносит на другое (в коляску, на кровать и т.д.).

Все эти годы Анна делает все что может, чтобы супруг поправился. Но здоровье начинает «сдавать», мучают боли в спине.

«Ты что делаешь? Не надо поднимать, спину сорвешь», – говорят врачи. А что делать? Как по-другому, если помочь больше некому?

Как помочь Сергею

«Центр помощи «Вера» просит всех неравнодушных людей откликнуться и помочь Сергею, оказав помощь в сборе средств на подъемник с электроприводом Standingup 100 модель 620 стоимостью 3950 белорусских рублей. Вы можете помочь, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Новиков Сергей:

Банковский благотворительный счет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

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