Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июля 2019, вторник, 10:52
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,27
23. 07. 2019

БелАЭС связали с Минском и Сморгонью

Источник фото: Telegraf.by

Белорусскую АЭС связали высоковольтными линиями с Минском и Сморгонью. Как сообщили в "Белэнего", оборудование КРУЭ-330 кВ АЭС поставили под напряжение, а высоковольтные линии 330 кВ "Белорусская АЭС - Минск Северная" и ВЛ 330 кВ "Белорусская АЭС - Сморгонь" включили в транзит и по ним обеспечили переток мощности.

Ранее высоковольтное распределительное устройство 330 кВ БелАЭС связали с энергосистемой также по высоковольтной линии "Белорусская АЭС - Поставы №1".

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту поколения 3+.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ничто так не расшатывает нервную систему в понедельник, как всё!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.