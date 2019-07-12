БелАЭС связали с Минском и Сморгонью

Белорусскую АЭС связали высоковольтными линиями с Минском и Сморгонью. Как сообщили в "Белэнего", оборудование КРУЭ-330 кВ АЭС поставили под напряжение, а высоковольтные линии 330 кВ "Белорусская АЭС - Минск Северная" и ВЛ 330 кВ "Белорусская АЭС - Сморгонь" включили в транзит и по ним обеспечили переток мощности.

Ранее высоковольтное распределительное устройство 330 кВ БелАЭС связали с энергосистемой также по высоковольтной линии "Белорусская АЭС - Поставы №1". БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту поколения 3+. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby