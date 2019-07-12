Под Минском пройдет международный активного отдыха ExpeditionTour–2019

16-18 августа 2019 года в деревне Октябрь Логойского района состоится 11-й Международный фестиваль - слёт активного отдыха ExpeditionTour–2019. Организаторами мероприятия выступают Пикник-отель «Экспедиция» и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, при участии Федерации ездового спорта Беларуси.

В течение трех дней гостей фестиваля ожидают традиционные международные соревнования на аквабайках «Кубок балтийских стран 2019», летние гонки на собачьих упряжках при участии Федерации ездового спорта Беларуси, спортивные соревнования при поддержке Министерства спорта и туризма РБ, в которых могут поучаствовать все желающие: соревнования на туристской полосе препятствий (личные и в группах); соревнования по мини-футболу, пляжному волейболу, бадминтону, дартсу, гиревому спорту, настольному теннису, перетягиванию каната, гребле на каноэ, бегу и стать свидетелями гонок на собачьих упряжках.

Призы и подарки от организаторов, Министерства спорта и туризма РБ, спонсоров и партнёров слета, а также горячие спортивные состязания и отрыв по полной гарантированы!

Насыщенная развлекательная программа для всех участников:

- Кулинарные обучАМки и поЕДИМки от лучших поваров «Экспедиции», фуд-корты с отменным питанием на любой вкус, выездной ресторан «Экспедиция.Северная кухня»!

- Катание на БРДМ-2 (Бронированной Разведывательно-Дозорной Машине) «Экспедиция», рыбалка на зарыбленном озере, пляжный отдых, катание на катамаранах, каноэ, бадминтон, футбол, пляжный волейбол, веревочный городок, троллей через озеро и другие активные развлечения на любой вкус в свободном доступе, то есть даром!

- Японская баня Офуро под открытым небом и Сибирская банька.

- Два внутренних озера для рыбалки и купания

- Веселая анимация, конкурсы и развлечения, мастер-классы для маленьких и взрослых детей, а также зажигательное караоке с диджеем! Насыщенная вечерняя шоу-программа «Во все тяжкие».

- Турнир для одиноких романтиков по быстрым свиданиям.

- Relax-зона: гамаки, кресла-мешки, кальяны, настольный футбол, шахматы, нарды, бар с чумовыми напитками.

- Шоу арбузов: соревнования по поеданию арбузов на скорость, мастер-класс по карвингу, конкурс стрельбы из лука по арбузам, конкурс коктейлей в арбузах и многое другое!

- Отборочный тур международного конкурса «MissExtreme 2019» для активных и смелых дам!

- Виртуальная реальность, кинотеатр под открытым небом, ценные призы и подарки от партнеров и организаторов, и многое другое!

Приобрести билеты на Международный фестиваль-слет активного отдыха «ExpeditionTour 2019» можно по телефонам:

+375 29 303 30 60, +375 44 550 32 03, +375 44 558 35 55