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23. 07. 2019

Задействовать все ресурсы: Лукашенко рассказал, как убирать урожай

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 июля на республиканском селекторном совещании по вопросам уборки урожая потребовал максимальной отдачи при проведении уборочной кампании, «чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах».

По его словам, в этом году валовой сбор по всем культурам прогнозируется выше прошлогоднего, передает БелТА.

Глава государства поручил задействовать все имеющиеся резервы, чтобы собрать с полей 9,5 млн тонн рапса, кукурузы, гречихи и просо. «Ниже нельзя!» - подчеркнул он.

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