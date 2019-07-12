В Беларуси будет тепло, но с дождями и грозами

В среду, 24 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами по республике, а по Могилевской и Гомельской областям на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +27 °С. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Температура воздуха утром +16.. +18 °С, днем +23.. +25 °С, вечером +20.. +22 °С.

По данным Белгидромета, 25 июля ночью погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем на восточную половину страны переместится фронтальный раздел с северо-запада европейской части России. Ночью по крайнему северо-востоку, утром и днем в восточных и центральных районах республики пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +19..+25°С, по юго-западу до +28°С.

26 июля ночью Беларусь будет находиться в области пониженного атмосферного давления, днем – под влиянием фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В дневные часы местами грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +18..+25°С.