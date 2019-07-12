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24. 07. 2019

С 1 августа бюджет прожиточного минимума составит почти 231 рубль

Источник фото: Telegraf.by

В Беларуси с 1 августа повышается бюджет прожиточного минимума. Такое решение утверждено постановлением министерства труда и социальной защиты от 19 июля № 37. БПМ в среднем на душу населения установлен в размере 230,91 рубля (было 224,02).

Бюджет прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 257,05 рубля (было 249,98), пенсионеров – 176,75 (171,3), студентов – 223,93 (216,97), детей до трех лет – 147,18 (143,09), детей от трех до шести лет – 203,38 (197,42), детей от шести до восемнадцати лет – 250,19 (242,90), сообщает pravo.by.

Пропорционально росту БПМ изменятся размеры минимальных трудовых и социальных пенсий, доплат, надбавок и повышений пенсий отдельным категориям пенсионеров, пособий по уходу за инвалидом I группы или за лицом 80-и лет и старше, пособия семьям с детьми.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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