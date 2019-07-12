Минтруда установило новые минимальные потребительские бюджеты

Министерство труда и социальной защиты Беларуси своим постановлением № 38 от 19 июля 2019 установило в ценах июня минимальные потребительские бюджеты (МПБ) в расчете на месяц на период с 1 августа по 31 октября.

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МПБ для трудоспособного населения составит 473,67 рубля, пенсионеров – 368,92, студентов – 349,16, детей до 3 лет – 300,01, детей от 3 до 6 лет – 396,92, детей от 6 до 18 лет – 401,54, сообщает pravo.by.

Для семьи из четырех человек на каждого члена семьи минимальный потребительский бюджет будет равен 369,55 рубля, молодой семьи из трех человек – 403,04.