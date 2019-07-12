В Витебске насмерть вне «зебры» насмерть сбили пенсионерку

В Витебске легковой автомобиль насмерть сбил пенсионерку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома. ДТП произошло 23 июля около 22:10 на улице Буденного.
63-летняя пенсионерка от полученных травм скончалась на месте аварии. По словам водителя, он увидел женщину в последний момент и, хотя попытался затормозить, избежать наезда не смог.
По факту ДТП проводится проверка.
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