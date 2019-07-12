Мининформ ограничил доступ к 14 сайтам

Министерство информации Беларуси 22 июля приняло решения ограничить доступ к 14 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. К каким именно сайтам будет запрещен доступ, не сообщается.
В ведомстве отметили, что решение принято в соответствии с уведомлениями министерства антимонопольного регулирования и торговли и Минского горисполкома.
Основанием к запрету доступа стали статьи 38 и 511 закона «О средствах массовой информации».
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby