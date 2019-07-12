Лента RSS
Подписаться на ленту
26 июля 2019, пятница, 10:03
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
24. 07. 2019

Мининформ ограничил доступ к 14 сайтам

Министерство информации Беларуси 22 июля приняло решения ограничить доступ к 14 интернет-ресурсам за размещение ненадлежащей рекламы. К каким именно сайтам будет запрещен доступ, не сообщается.

В ведомстве отметили, что решение принято в соответствии с уведомлениями министерства антимонопольного регулирования и торговли и Минского горисполкома.

Основанием к запрету доступа стали статьи 38 и 511 закона «О средствах массовой информации».

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.