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24. 07. 2019

Россиянин пытался ввезти в Беларусь напиток с марихуаной

Источник фото: ГТК

Гражданин России пытался ввезти в Беларуси алкогольный напиток, содержащий наркотические средства, перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС запрещено. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В ходе таможенного контроля в багаже водителя, следовавшего через пункт пропуска «Берестовица», нашли стеклянную бутылку с надписью «Cannabis» с жидкостью и растением внутри.

Экспертиза показала, что прозрачная жидкость зеленого цвета содержит гашишное масло. В перерасчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 граммов. Фрагмент невысушенной конопли массой более 8 граммов, находившийся в бутылке, является марихуаной.

По данному факту ведется проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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