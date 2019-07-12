Россиянин пытался ввезти в Беларусь напиток с марихуаной

Гражданин России пытался ввезти в Беларуси алкогольный напиток, содержащий наркотические средства, перемещение которых через таможенную границу ЕАЭС запрещено. Об этом Телеграфу сообщила официальный представитель Гродненской региональной таможни Юлия Романюк.

В ходе таможенного контроля в багаже водителя, следовавшего через пункт пропуска «Берестовица», нашли стеклянную бутылку с надписью «Cannabis» с жидкостью и растением внутри.

Экспертиза показала, что прозрачная жидкость зеленого цвета содержит гашишное масло. В перерасчете на сухой остаток масса вещества составила почти 0,6 граммов. Фрагмент невысушенной конопли массой более 8 граммов, находившийся в бутылке, является марихуаной.

По данному факту ведется проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса.