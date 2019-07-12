В Слониме нашли тело пропавшего два года назад мужчины: его убили

В Слониме найдено тело пропавшего в 2017 году 61-летнего местного жителя. Об этом сообщили в Следственном комитете. По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 Уголовного кодекса.

Пропавший вернулся один и жил в доме умерших родителей, с родственниками общался редко, злоупотреблял спиртным. 15 ноября 2017 года его сестра сообщила в милицию об исчезновении брата, который ушел из дома и не вернулся. Найти его не удалось, и СК возбудил уголовное дело.

В июле 2019 года была получена информация о возможном убийстве пропавшего. Подозрения пали на 58-летнего жителя Слонима. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что убил мужчину 9 мая 2017 года в его доме в ходе конфликта, возникшего при совместном распитии спиртного, после чего закопал тело во дворе.

В указанном месте следователи обнаружили закопанное в земле тело человека, схожего с пропавшим.

Подозреваемый задержан.