Тру-программист: какой он?

IT сфера для «непосвященных» и непричастных может показаться загадочной и непостижимой (при этом каждый 3-й, по неофициальной статистике, мечтает войти в IT). А любые загадки и тайны обречены на то, чтобы обрастать мифами и стереотипами.

РАБОТА.TUT.BY решила исправить эту ситуацию, развеяв пару-тройку мифов и уточнив у айтишников, что же их бесит в профессии (да-да, они тоже люди и есть вещи, которые их раздражают).

Начнем!

Выяснилось, что:

Программисты в большинстве своем любят общаться (79,19%);

И даже умеют отдыхать без компьютера на расстоянии большем, чем ловит беспроводная мышка (75,64%);

Но вот не все айтишники хакеры. К 79,60% опрошенных можете не подходить с просьбой взломать что-либо;

Оказывается, что и с математикой не обязательно быть на «ты»;

Если от профессии в IT вас удерживала необходимость иметь несколько мониторов, то не волнуйтесь. В IT берут и с одним;

44,91% IT-респондентов признали, что на столе у них «черт голову сломит». Но разве так только у айтишников? Посмотрите на стол коллеги;

85,41% не обрадуются, получив в подарок свитер, чехол для очков или шампунь для бороды. Не все они пользуются таким;

Что приходит на ум большинству, когда они слышат IT? ДЕНЬГИ! МНОГО ДЕНЕГ! Да миф все это (74,02%)! Или не миф, а понятие много-мало у айтишников другое?

Какие еще есть стереотипы?

Вот вам информация из первых уст!

Программисты – тоже люди. И они тоже бесятся.

И лидером в списке причин для негодования является «тыжпрограммист». Никогда. Слышите? Никогда не говорите это программисту. Ведь, как написано выше, то, что программист не может держать в руках что-то тяжелее кружки – миф. Помните об этом.

Последствия для здоровья не дают покоя 36,59% опрошенным айтишникам. Рутина угнетает 32,23%.

Вы общались с представителями IT-сферы? Вы всегда их легко понимали? А вас не раздражали, употребляемые ими, англицизмы? Вот это вот: 2 слова русских, один англицизм, а дальше вообще сленг пошел? Мы вас удивим! Почти каждого десятого опрошенного программиста самого бесят англицизмы.

Программисты – тоже люди. Но есть особенности!

Интересно то, что около 75% соискателей (данные опроса РАБОТА.TUT.BY) на рынке труда утверждают, что при трудоустройстве им важна известность компании. И в этом вопросе IT – другая Вселенная. И в этой Вселенной люди предпочитают интересный проект известности компании.

Немного статистики…

Не знаем, удивим вас или нет, но в IT девушки ЕСТЬ. И они не подобны коту Шредингера. И более половины IT-сферы приходится на людей в возрасте 21-30 лет.

Ожидаемо, больше всего белорусских айтишников проживает в Минске. Но стоит присмотреться к Гомельской и Могилевской области – 7,73% и 5,73%, соответственно.

Многие называют IT новой сферой. А так ли это? 20,33% опрошенных специалистов работают в IT уже более 10 лет! Но большую часть все равно составляют люди с опытом в IT 1-2 года.

Вот вам еще одно подтверждение того, что войти в IT можно и без профильного образования. Около половины айтишников прекрасно справляются со своей работой без него. Ну а большинство тех, кто является ИТ-специалистом по образованию, «вышли» из дверей БГУиРа.

Что в почете у белорусских программистов? Стандартно: Java и JS. Хотя .Net/C# и PHP тоже не отстают. Пару респондентов отметили, что их главная технология – МОЗГ. Даже не поспорим!

Другое: Swift, ASSEMBLER, 1С, ABAP, DevOps, SAP BW, Delphi, Kotlin, Elixir, Node.js, R, DAX, Salesforce, Oracle, Android, Atlantis, Pascal, Bash, Go language.

А в деньгах ли дело?

Нет! Не только! Почти половина опрошенных IT-специалистов пришли в эту сферу по зову души. Лишь 30,1% честно признались, что вошли в IT ради денег.

И еще немного о деньгах…

Многие ли люди на вопрос об удовлетворенности своим заработком отвечают утвердительно? Это вряд ли. Вот и в IT всего 36,74% специалистов довольны получаемой суммой. 54,26% не могут похвастаться такой же удовлетворенностью. А 9,0% вообще негодуют.

И напоследок…

Пока повсеместно гремит фраза «Будущее – за IT», 17,49% задумываются о том, чтобы сменить область деятельности. Но значительное большинство поддерживают идею первенства IT и планируют развиваться и развивать это направление!