Сотрудничество Сардинии и Беларуси в сфере высшего образования: 22 июля в Кальяри состоялась завершающая встреча в рамках ERASMUS+

Об итогах реализации совместного международного проекта Университета Кальяри с белорусскими вузами говорит следующая статистика:

• Академические обмены с Белорусским государственным экономическим университетом (БГЭУ). В Университете Кальяри прошли стажировку 5 белорусских представителей, из них 3 студента (с периодом пребывания 5 месяцев) и 2 представителя профессорско-преподавательского состава (период пребывания - 14 дней). От Университета Кальяри в БГЭУ один преподаватель прошёл стажировку длительностью в 1 месяц.

• Академические обмены с Белорусским государственным педагогическим университетом (БГПУ). В Университете Кальяри прошли обучение 4 белорусских представителя: из них 2 студента (с периодом пребывания 6 месяцев) и 2 представителя профессорско-преподавательского состава (период пребывания составил 14 дней и один месяц соответственно). От Университета Кальяри в БГЭУ прошли стажировку один преподаватель (длительностью в 1 месяц) и один студент (длительностью в 4 месяца).

• Академические обмены с Белорусским государственным университетом (БГУ). В Университете Кальяри прошли обучение 5 белорусских представителей, из них 1 студент (с периодом пребывания 4,5 месяцев) и 4 представителя профессорско-преподавательского состава (длительностью от 7 до 14 дней). От Университета Кальяри в БГЭУ прошли стажировку 2 преподавателя (длительностью 7 дней и 14 дней соответственно).

В ходе переговоров с Консулом Джузеппе Карбони Проректор Университета КальяриАлессандра Каруччи выразила желание работать над запуском новой программы ERASMUS+, сотрудничая с другими белорусскими университетами, находящимися как в столице, так и в других городах республики, расширяя и углубляя тем самым сферы взаимодействия: культура, международные отношения, экономика, лингвистика, а также, безусловно, укрепляя сотрудничество с вузами-партнёрами только что завершившегося проекта.