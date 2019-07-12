Сотрудничество Сардинии и Беларуси в сфере высшего образования: 22 июля в Кальяри состоялась завершающая встреча в рамках ERASMUS+

В понедельник, 22 июля, в Кальяри (столице итальянского Автономного Региона Сардиния) состоялась завершающая встреча в рамках программы международной мобильности ERASMUS+ (проект KA107) между Университетом Кальяри и следующими белорусскими вузами: Белорусским государственным университетом (БГУ), Белорусским государственным педагогическим университетом (БГПУ), Белорусским государственным экономическим университетом (БГЭУ). Начало встречи было ознаменовано приветственным словом Почётного Консула Республики Беларусь на Сардинии Джузеппе Карбони и Проректора по международным связям Университета Кальяри Алессандры Каруччи.
В ходе самой встречи выступили представители ведущих белорусских вузов:
• Конева Наталия Сергеевна, кандидат технических наук, доцент кафедры энергофизики физического факультета Белорусского государственного университета (БГУ);
• Петрашевич Инна Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры андрагогики Белорусского государственного педагогического университета (БГПУ);
• Шаврук Юлия Александровна, кандидат экономических наук, заместитель декана факультета коммерции и туристической индустрии Белорусского государственного экономического университета (БГЭУ).
Участие во встрече приняли также белорусские студенты:
• Инга Лебедева (БГПУ), студентка факультета психологии, педагогики и философии;
• Ольга Твердовская (БГПУ), студентка факультета психологии, педагогики и философии.
Идея реализации данного проекта ERASMUS+ зародилась благодаря активному взаимодействию во время проведения Дней образования и науки Сардинии в Минске, состоявшихся в марте 2017 г. в сотрудничестве с Центром международных связей Министерства образования Республики Беларусь и Итало-белорусским центром сотрудничества и образования «Сардиния», при поддержке Почётного Консульства Республики Беларусь в Кальяри, в которых приняла участие многочисленная делегация высококвалифицированных специалистов из Университета Кальяри.
Об итогах реализации совместного международного проекта Университета Кальяри с белорусскими вузами говорит следующая статистика:
• Академические обмены с Белорусским государственным экономическим университетом (БГЭУ). В Университете Кальяри прошли стажировку 5 белорусских представителей, из них 3 студента (с периодом пребывания 5 месяцев) и 2 представителя профессорско-преподавательского состава (период пребывания - 14 дней). От Университета Кальяри в БГЭУ один преподаватель прошёл стажировку длительностью в 1 месяц.
• Академические обмены с Белорусским государственным педагогическим университетом (БГПУ). В Университете Кальяри прошли обучение 4 белорусских представителя: из них 2 студента (с периодом пребывания 6 месяцев) и 2 представителя профессорско-преподавательского состава (период пребывания составил 14 дней и один месяц соответственно). От Университета Кальяри в БГЭУ прошли стажировку один преподаватель (длительностью в 1 месяц) и один студент (длительностью в 4 месяца).
• Академические обмены с Белорусским государственным университетом (БГУ). В Университете Кальяри прошли обучение 5 белорусских представителей, из них 1 студент (с периодом пребывания 4,5 месяцев) и 4 представителя профессорско-преподавательского состава (длительностью от 7 до 14 дней). От Университета Кальяри в БГЭУ прошли стажировку 2 преподавателя (длительностью 7 дней и 14 дней соответственно).
В ходе переговоров с Консулом Джузеппе Карбони Проректор Университета КальяриАлессандра Каруччи выразила желание работать над запуском новой программы ERASMUS+, сотрудничая с другими белорусскими университетами, находящимися как в столице, так и в других городах республики, расширяя и углубляя тем самым сферы взаимодействия: культура, международные отношения, экономика, лингвистика, а также, безусловно, укрепляя сотрудничество с вузами-партнёрами только что завершившегося проекта.
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