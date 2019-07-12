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24. 07. 2019

Статус уполномоченного экономического оператора в Беларуси стал таковым и в Китае

С 24 июля вступает в силу соглашение между Государственным таможенным комитетом Беларуси и Главным таможенным управлением Китая о взаимном признании программы уполномоченных экономических операторов Беларуси и программы КНР по управлению добросовестными предприятиями. Об этом Телеграфу сообщили в ГТК.

В соответствии с соглашением таможенная служба Беларуси признает предоставленный китайской таможней субъектам внешнеэкономической деятельности статус добросовестных предприятий КНР с наивысшим уровнем доверия, а таможенная служба Китая, в свою очередь, признает предоставленный белорусской таможней субъектам внешнеэкономической деятельности статус уполномоченного экономического оператора третьего типа.

Взаимное признание позволит субъектам внешнеэкономической деятельности, обладающим соответствующим статусом, пользоваться рядом преимуществ, одним из которых является ускоренное совершение таможенных операций, в том числе связанных с выпуском товаров и проведением таможенного контроля.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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