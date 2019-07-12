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24. 07. 2019

БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го раунда квалификации ЛЧ

Источник фото: БАТЭ

Футболисты борисовского БАТЭ 24 июля обыграли норвежский "Русенборг" со счетом 2:1 в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В игре на "Борисов-Арене" уже на пятой минуте Игорь Стасевич реализовал пенальти. Однако на 25-й минуте Андрес Конрадсен сравнял счет - 1:1. Но после перерыва, на 52-й минуте, Максим Скавыш вновь вывел БАТЭ вперед - 2:1.

Ответный поединок состоится 31 июля в Тронхейме. Победитель затем сыграет с победителем пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция), а проигравший клуб перейдет в Лигу Европы, где сыграет с "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

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