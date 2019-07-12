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25. 07. 2019

В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Днем 25 июля (четверг) местами в восточных и центральных районах страны ожидаются грозы, сильные дожди. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности. Ветер северный, северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +18..+24°C, по западу +25..+28°C. В Минске кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза. Температура воздуха утром +16..+18°C, днем +21..+23°C, вечером +17..+20°C.

По данным Белгидромета, 26 июля местами по республике, а утром и днем в Брестской и Гомельской областях на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+16°С, максимальная днем +20..+25°С.

27 июля местами ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +22..+28°С

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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