В Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.

Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.

Купил какие понравились и всё.

Даже если это картошка.