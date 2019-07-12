Белорусские ремесленники на 58-й Выставке художественного ремесла на Сардинии, открытие которой состоится 26 июля

Планируемое мероприятие представляет собой одну из важнейших Выставок художественного ремесла на территории Италии, которая традиционно проводится с далёкого 1961 года в выставочном центре площадью более 2500 м2 в городе Могоро – сардинской столице по производству ковров и гобеленов.

Выставка художественного ремесла Сардинии будет открыта более месяца: с 27 июля по 1 сентября 2019 г., свои работы на ней представят лучшие мастера этого Автономного Региона Италии: 29 гончаров, 14 ювелиров, 13 резчиков по дереву, 10 специалистов моды, 9 ткачей, 5 мастеров по работе с металлом, 4 специалиста по изготовлению ножей, 3 мастера по обработке стекла, 2 - по плетению корзин, 2 - по вышивке, 3 - по работе с кожаными изделиями.

Зарубежным гостем 58-й по счёту выставки станет Беларусь, стенд которой будет подготовлен «Дворцом искусств г. Бобруйска». Будут представлены работы следующих мастеров: Сергей Силич (резьба по дереву), Гульнара Качан (обережная кукла), Луция Рудаковская (вытинанка), Наталья Куликова (вязание).

На белорусском стенде также можно будет увидеть изделия из дерева от Игоря Лихторовича – молодого белорусского мастера, который проживает на постоянной основе на Сардинии, его работы ценятся за оригинальность стиля и способность объединять сардинские и белорусские традиции.

По случаю открытия выставки вечером 26 июля будут присутствовать представители высших структур правления Региона Сардиния, с приветственным словом выступит также Почётный Консул Республики Беларусь на Сардинии Джузеппе Карбони.

Делегация белорусских ремесленников под руководством Инны Новиковой, директора «Дворца искусств г. Бобруйска», вместе с Консулом Джузеппе Карбони посетит также несколько ремесленных организаций в различных местах острова и встретится с руководством Ассоциации ремесленников Сардинии.

Визит белорусских ремесленников проводится благодаря программе профессиональных обменов "MOST" при сотрудничестве Сардинского Союза Ремесленников и Автономного Региона Сардиния с поддержкой Почетного Консульства РБ в Кальяри.