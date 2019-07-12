В Турции расстреляли белорусского дипломата: он в тяжелом состоянии

Раненого советника посольства Беларуси в Турции экстренно прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, операция прошла успешно.
Советник-посланник посольства Александр Поганшев получил два пулевых ранения. Он вместе с ребенком возвращался домой и получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного гражданина Турции.
Выстрелившим оказался бывший военный, который после инцидента покончил с собой.
Губернатор Анкары Васип Шахин призвал не искать политическую подоплеку в инциденте, заявив, что ссора возникла между сотрудником посольства и его соседом по дому.
По материалам БелТА
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