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25. 07. 2019

В Турции расстреляли белорусского дипломата: он в тяжелом состоянии

Раненого советника посольства Беларуси в Турции экстренно прооперировали, состояние дипломата оценивают как тяжелое. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Беларуси Анатолий Глаз. По его словам, операция прошла успешно.

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Советник-посланник посольства Александр Поганшев получил два пулевых ранения. Он вместе с ребенком возвращался домой и получил огнестрельное ранение от психически неуравновешенного гражданина Турции.

Выстрелившим оказался бывший военный, который после инцидента покончил с собой.

Губернатор Анкары Васип Шахин призвал не искать политическую подоплеку в инциденте, заявив, что ссора возникла между сотрудником посольства и его соседом по дому.

По материалам БелТА

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
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Купил какие понравились и всё.
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