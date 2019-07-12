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25. 07. 2019

На Куфаре продают одно из зданий имения графа Чапского

В агрогородке Прилуки под Минском продают здание в имении графа Чапского. Объявление опубликовали на площадке Куфар Недвижимость. Стоимость лота — 606 689 рублей (299 970 USD).

Усадьба 19 века относится к большому комплексу заезжего дома, принадлежавшему роду Гуттен-Чапских. Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский один из последних владельцев усадьбы, находясь на посту управляющего Минском, подарил минчанам мост через Немигу, пивоваренный завод, и театр (ныне Купаловский).

При Чапском в Минске запустили конку (трамвай, который возила запряженная пара лошадей), модернизировали водопровод и провели фонарное освещение. А деревня Петровщина стала частью города, —  через столетие она превратится в густонаселенный микрорайон на юго-западе.

С 1872 года дворец в Прилуках стал принадлежать графу Эмерику Чапскому, сыну Кароля Яна Александра Гуттен-Чапского.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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