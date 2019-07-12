"Белнефтехим" хочет ускорить работу для компенсации за грязную российскую нефть

Концерн "Белнефтехим" ожидает ускорения работы для компенсации за грязную российскую нефть. Об этои сообщил зампредседателя концерна Владимир Сизов. По его словам, создана специальная рабочая группа, которая, однако, «из-за занятости российской стороны» практически не приступила к работе.

смотрите также «Транснефть» заплатит 15 долларов за каждый баррель грязной нефти

Владимир Сизов ожидает, что в ближайшее время процесс активизируется, поскольку замена загрязненной нефти в трубопроводе практически завершена, и на первый план выходит работа по компенсации понесенных потерь, передает БелТА.

Зампред "Белнефтехима" заявил, что рост тарифов на транспортировку нефти по Беларуси и компенсация недополученной выручки являются лишь частью компенсационных мер.

Пока не решены также вопросы компенсации Беларуси за переработку грязной нефти, за выход из строя технологического оборудования НПЗ, за нарушение контрактных обязательств по поставкам нефтепродуктов белорусским контрагентам, за привлечение организациями дополнительного финансирования из-за недополученной запланированной прибыли и другие потери, возникшие из-за поставок в апреле грязной нефти.