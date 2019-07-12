В Гродно спасли хозяина горящей квартиры

Днем 24 июля произошел пожар в четырехкомнатной квартире в жилом доме по улице Лиможа в Гродно. В результате в одной из комнат было повреждено имущество, окно, закопчены стены и потолок в квартире и подъезде, сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Работниками МЧС спасли хозяина квартиры, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения. Из квартир подъезда были эвакуированы 15 человек.
В МЧС полагают, что причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
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