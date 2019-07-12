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25. 07. 2019

В Гродно спасли хозяина горящей квартиры

Источник фото: МЧС

Днем 24 июля произошел пожар в четырехкомнатной квартире в жилом доме по улице Лиможа в Гродно. В результате в одной из комнат было повреждено имущество, окно, закопчены стены и потолок в квартире и подъезде, сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Работниками МЧС спасли хозяина квартиры, которого госпитализировали с отравлением продуктами горения. Из квартир подъезда были эвакуированы 15 человек.

В МЧС полагают, что причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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