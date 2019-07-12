Учиться до окончания призывного возраста больше не получится

Президент Беларуси Александр Лукашенко изменил законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования. Теперь отсрочку для получения образования можно будет получить лишь один раз.

Как сообщили в Администрации главы государства, сделано это в связи с существенным сокращением количества молодых людей призывного возраста, а также наличием 76 категорий граждан, которые не призываются на срочную военную службу или службу в резерве.

При этом сохранены все отсрочки по состоянию здоровья и семейному положению, но ограничены принятие на госслужбу и в силовых ведомствах граждан, которые уклонились от призыва.

Также распределенные выпускники бюджетной формы получения образования, добровольно поступившие на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения средств за период обучения.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования. Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до этого вступления, сохраняются до утраты оснований, по которым их предоставили.