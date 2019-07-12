Татьяна Дроздовская завоевала первую лицензию по парусному спорту на Олимпийские игры 2020 года

По итогам чемпионата мира в классе судов «Лазер Радиал», который проходил в г.Сакаиминато (Япония) в период с 11 по 24 июля 2019 года, Татьяна Дроздовская выиграла первую белорусскую лицензию для парусного спорта на Олимпийские игры Токио-2020, - сообщает РОО «БФПС».

На протяжении 11 гонок участницы из 29 стран боролись за 10 олимпийских путевок, которые были разыграны в классе яхт «Лазер Радиал» на этом чемпионате. В сложных и переменчивых погодных условиях по результатам 5 квалификационных гонок Татьяна смогла пробиться в золотой флот. Проведя еще 6 финальных гонок в золотом флоте, белоруска заняла итоговое 4-ое место среди претенденток на олимпийские лицензии и 40-е место в общем зачете соревнований с результатом 211 баллов с учетом выброса 2 худших гонок.

Чемпионкой мира стала Анн-Мари Риндом из Дании (50 очков). На второе место пьедестала поднялась Мари Боумистер из Нидерландов (86 баллов). На третьей строчке итоговой таблицы расположилась британка Элисон Янг (106).

Всего в чемпионате мира приняли участие 111 спортсменок класса «Лазер-Радиал» из 49 стран, 29 из которых боролись за 10 олимпийских лицензий.

На сегодняшний день в женском одиночном виде программы в классе яхт «Лазер-Радиал» из 44 лицензий на Олимпийские игры-2020, которые пройдут в г.Токио (Япония), разыграно и распределено уже 30.

Татьяна Дроздовская – ведущая спортсменка в классе яхт «Лазер-Радиал» в Республике Беларусь. Она является чемпионкой мира (2007г.), двухкратной обладательницей Кубка Европы (2010, 2011гг.), а также серебра (2012) и золота (2015) чемпионатов Европы, многократной чемпионкой Беларуси, призером и победительницей этапов Кубка мира, участницей финалов чемпионатов мира. В 2000 году выполнила норматив мастера спорта международного класса.

Татьяна Дроздовская принимала участие в пяти Олимпийских играх (2000,2004, 2008, 2012, 2016 годах). Лучший результат на Олимпийских играх - 15 место в Лондоне в 2012г.

8 апреля 2013 года впервые в истории Республики Беларусь Татьяна Дроздовская возглавила мировой рейтинг Международной федерации парусного спорта (ISAF, сегодня World Sailing) в классе судов «Лазер-Радиал», в котором ей удавалось удерживать лидирующую позицию на протяжении нескольких месяцев (более 110 стран и 484 спортсменов).