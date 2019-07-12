Лента RSS
Подписаться на ленту
25 июля 2019, четверг, 22:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
25. 07. 2019

Лига Европы: «Шахтер» обыграл датский «Эсбьерг»

Источник фото: ФК "Шахтер"

Солигорский «Шахтер» 25 июля обыграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы датский «Эсбьерг». Счет в матче на 5-й минуте открыл албанский полузащитник горняков Элис Бакай, а на 55-й минуте отличился Павел Рыбак - 2:0.

смотрите также БАТЭ обыграл "Русенборг" в первом матче 2-го раунда квалификации ЛЧ

Ответный матч пройдет в Дании 1 августа.

Шахтер: Климович (к), Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Громыко (Януш, 87), Татарков (Баланович, 46), Бакай.

Эсбьерг: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).

Голы: 1:0 — Бакай (5, прямым ударом со штрафного). 2:0 — Рыбак (55, пас — Бакай).

Предупреждения: Матвейчик (13), Татарков (29) — Бринк (62).

 

Это Интересно
Футбол
Анекдот все анекдоты

Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.