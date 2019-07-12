Лига Европы: «Шахтер» обыграл датский «Эсбьерг»

Солигорский «Шахтер» 25 июля обыграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы датский «Эсбьерг». Счет в матче на 5-й минуте открыл албанский полузащитник горняков Элис Бакай, а на 55-й минуте отличился Павел Рыбак - 2:0.
Ответный матч пройдет в Дании 1 августа.
Шахтер: Климович (к), Матвейчик (Бурко, 52), Рыбак, Сачивко, Антич, Сзоке, Эбонг, Ковалев, Громыко (Януш, 87), Татарков (Баланович, 46), Бакай.
Эсбьерг: Хейбьерг, Аниембе, Транберг, Халсти (к) (Остин, 69), Лауридсен, Бринк, Парунашвили, Кауко (Серенсен, 46), Эгелунд, Петре, Сойри (Кристенсен, 69).
Голы: 1:0 — Бакай (5, прямым ударом со штрафного). 2:0 — Рыбак (55, пас — Бакай).
Предупреждения: Матвейчик (13), Татарков (29) — Бринк (62).
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby