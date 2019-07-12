На выходных в Беларуси дождей станет меньше

В пятницу, 26 июля, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +21.. +26 °С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза. Температура воздуха утром +15.. +17 °С, днем +23.. +25 °С, вечером +18.. +20 °С.

27 июля погоду будут определять теплые неустойчивые воздушные массы. Ожидается облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+28°С.

28 июля скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в теплой воздушной массе. Облачность будет переменной. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +24..+30°С.