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26. 07. 2019

Дмитрий Марфушкин – бронзовый призёр Европейского юношеского олимпийского фестиваля в прыжке с шестом

25 июля в финале прыжка с шестом у юношей наш гомельский спортсмен Дмитрий Марфушкин сумел с первой попытки преодолеть планку на отметке 4.80, что является повторением его личного рекорда.

Благодаря этой попытке Дима завоевал бронзовую медаль соревнований и открыл медальный зачет для нашей страны в легкой атлетике.

Третью ступень пьедестала почета наш прыгун разделил с представителем Бельгии Юлес Ванланхенаакер, который также потратил одну попытку на покорение планки на рубеже 4.80. Лучшим в секторе сумел стать француз Энтони Аммирати - 4.95, а серебряную награду получил шестовик из Финляндии Йюхо Аласаари, который сумел перелететь 4.90.

 

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Ой, ну что за мужики пошли!? Стоит сейчас такой спрашивает у "заи" в телефоне какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не будет.
Купил какие понравились и всё.
Даже если это картошка.

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