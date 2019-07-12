Дмитрий Марфушкин – бронзовый призёр Европейского юношеского олимпийского фестиваля в прыжке с шестом

25 июля в финале прыжка с шестом у юношей наш гомельский спортсмен Дмитрий Марфушкин сумел с первой попытки преодолеть планку на отметке 4.80, что является повторением его личного рекорда.
Благодаря этой попытке Дима завоевал бронзовую медаль соревнований и открыл медальный зачет для нашей страны в легкой атлетике.
Третью ступень пьедестала почета наш прыгун разделил с представителем Бельгии Юлес Ванланхенаакер, который также потратил одну попытку на покорение планки на рубеже 4.80. Лучшим в секторе сумел стать француз Энтони Аммирати - 4.95, а серебряную награду получил шестовик из Финляндии Йюхо Аласаари, который сумел перелететь 4.90.
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