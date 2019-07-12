Магистрантов и часть студентов уже в этом году могут отправить в армию

Молодые люди, которые ранее уже получали отсрочку от воинской службы для получения образования и в этом году решили вновь поступать, вместо вуза могут отправиться в армию. Об этом сообщил консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов.

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Это будет касаться также тех студентов, которые ранее получали среднее специальное или профессионально-техническое образование. Кроме того, под новые правила подпадают и учащиеся магистратуры, сообщает "Белорусские новости".

Вместе с тем ранее предоставленная отсрочка призывной комиссии в предыдущие кампании — весной 2019 года, осенью 2018-го и так далее, будет сохраняться, пока не истекут основания для ее получения.

Как рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович , в Кодексе об образовании есть возможность отпуска для прохождения срочной службы. И студенты, если их призывают в армию, смогут получить такой отпуск, а после вернуться к обучению.

Магистранты же, если будут призваны на службу в резерве, смогут обучаться по индивидуальному плану образовательного процесса.

Депутат Палаты представителей Игорь Мартынов отметил, что кандидатам на поступление в магистратуру может быть представлена отсрочка по специальному указу президента, если они уже занимаются научными работами и исследованиями.