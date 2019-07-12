Новое предприятие включили в концерн "Беллесбумпром"

В состав концерна "Беллесбумпром" включили еще одно предприятие. Об этом говорится в постановлении Совета министров №488 от 24 июля, которое 26 июля официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

В состав концерна вошло ООО "Эксклюзив эко", расположенное в деревне Таборы в Минском районе. В "Беллесбумпром" входит около 50 организаций различных форм собственности, которые вместе являются одним из самых крупных потребителей и переработчиков древесины и макулатуры в стране. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby