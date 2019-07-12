Житель Узбекистана решил пожевать насвай в отделении милиции

25 июля гражданин Узбекистана, ожидая с товарищем в очереди в ОВД Житковичского райисполкома оформления временного проживания в Беларуси, решил пожевать насвай. За этим действием его застал инспектор отделения по гражданству и миграции, который сообщил об употреблении бездымного сотрудникам из наркоконтроля.

Оперативники нашли у иностранца банку с насваем весом 20 грамм. На съемной квартире граждан Узбекистана они также обнаружили пакет с некурительным табаком весом 760 грамм.

В отношении 46-летнего гражданина Узбекистана, который хранил пакет с насваем, составлен протокол по ч.2 ст. 16.10 КоАП, а отношении 33-летнего его земляка, которого застали за жеванием табака, - по ч.1 ст.16.10 КоАП.