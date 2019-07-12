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29. 07. 2019

В Беларуси местами ожидаются грозы

Гроза Источник фото: Morguefile.com

29 июля (понедельник) местами по Беларуси ожидаются грозы. Днем при грозах в отдельных районах усиление ветра порывами 15-20 м/с. Местами по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. В связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, ожиадается переменная облачность. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +20..+26°C.

В Минске переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +24..+26°C, вечером +19..+21°C.

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Однажды я не хотел выходить на улицу, пока там идет дождь. Так прошел июль.

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