В Беларуси местами ожидаются грозы

29 июля (понедельник) местами по Беларуси ожидаются грозы. Днем при грозах в отдельных районах усиление ветра порывами 15-20 м/с. Местами по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32. В связи с этим в стране объявлен желтый уровень опасности.

По данным Белгидромета, ожиадается переменная облачность. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +20..+26°C. В Минске переменная облачность. Местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%), возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром +18..+20°C, днем +24..+26°C, вечером +19..+21°C. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby