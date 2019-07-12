ФПБ займется правами людей, которые работают на иностранную компанию

Федерация профсоюзов Беларуси намерена в сентябре вместе с Парком высоких технологий провести совместное рабочее совещание, на котором планируется рассмотреть, как можно защитить права людей, которые трудятся на иностранную компанию. Об этом 28 июля в эфире телеканала СТВ заявил председатель ФПБ Михаил Орда.

По его словам, также проработан вопрос о том, чтобы уточнить понятия, связанные с особыми условиями труда. Так, предлагается, чтобы у человека, который работал 20 лет во вредных условиях, была пенсия от 380 до 400 рублей.

«Наши предложения были приняты, с ними согласились в правительстве. Сегодня идет проработка. В ближайшее время, мы надеемся, этот вопрос будет отрегулирован», - сказал глава ФПБ.

Кроме того, есть вопросы с предприятиями, которые находятся в стадии банкротства. Сотрудникам на них не выплачивают зарплаты, и не выплачивается за них ФСЗН, люди теряют свой страховой пенсионный стаж.

«Есть понимание того, чтобы найти эти компенсационные механизмы», - отметил Михаил Орда.