Белорусские айтишники в Forbes – новое лицо в техническом совете

Алексей Макаров, один из основателей и CEO белорусской IT-компании Qulix Systems, вошёл в Технический совет Forbes – мировое сообщество владельцев, генеральных и технических директоров крупнейших международных компаний. В настоящий момент Совет включает в себя более 2000 участников из таких организаций, как Amazon, Dell, Huawei, Visa, Microsoft, IBM, Intel, Xerox, SAP, Oracle, Uber, PayPal, ElectronicArts и многих других.

Основная идея сообщества – дать возможность каждому его члену получить доступ к накопленным знаниям и экспертизе коллег из других городов и стран. Участники Технического совета пишут для Forbes статьи на техническую и бизнес-тематику, обсуждают на платформе вопросы бизнеса, могут найти новые контакты и общаться напрямую с ТОП-менеджерами компаний из разных стран. Поэтому отбор в Технический совет Forbes строгий - ко всем кандидатам выдвигаются следующие требования:

он должен быть техническим руководителем высшего звена (основатель, CEO, CTO),

компания должна иметь представительство в США,

рассматриваются заявки от организаций с годовым доходом не менее 5 миллионов долларов.

Кроме того, каждый потенциальный участник должен пройти телефонное собеседование с комиссией Технического совета Forbes, которая и принимает решение о его принятии.

Алексей Макаров: «Вступление в Технический совет Forbes – это возможность для нас поделиться с мировым сообществом опытом, знаниями, навыками и экспертизой в сфере IT-бизнеса, накопленными за два десятка лет истории Qulix Systems».

Qulix Systems - это международная компания-поставщик услуг по разработке и тестированию ПО. Компания была основана в 2000 году и к настоящему времени насчитывает более 370 сотрудников. В год Qulix Systems разрабатывает до 160 проектов на рынках B2B и B2C решений.