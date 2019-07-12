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29. 07. 2019

Центробанки Беларуси и Литвы обсудили сотрудничество

Национальный банк Беларуси Автор фото: Евгения Чайкина Источник фото: Telegraf.by

Актуальные вопросы сотрудничества центральных банков Беларуси и Литвы рассмотрели в Пинске во время рабочего визита в Беларусь делегации Банка Литвы 26–27 июля. Об этом Телеграфу сообщили в белорусском Нацбанке.

В ходе переговоров стороны во главе с председателем Национального банка Беларуси Павлом Каллауром и председателем Банка Литвы Витасом Василяускасом обсудили социально-экономическое развитие двух стран, вопросы денежно-кредитной политики и перспективные направления сотрудничества между центральными банками.

Также было рассмотрено развитие цифровых технологий в банковских секторах Беларуси и Литвы.

 

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