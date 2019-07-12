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29. 07. 2019

В Минске открывается I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается 29 июля в Минске. Мероприятие приурочено к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В рамках форума запланированы секции по вопросам промышленной кооперации, АПК, взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах, передает БелТА.

На площадках форума планируется подписать около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

В дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Участвовать в форуме будут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги. Делегацию Узбекистана возглавит первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.

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