В Минске открывается I Форум регионов Беларуси и Узбекистана

I Форум регионов Беларуси и Узбекистана открывается 29 июля в Минске. Мероприятие приурочено к официальному визиту в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.

В рамках форума запланированы секции по вопросам промышленной кооперации, АПК, взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах, передает БелТА.

На площадках форума планируется подписать около 15 межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.

В дни форума в Минске откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

Участвовать в форуме будут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги. Делегацию Узбекистана возглавит первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев.