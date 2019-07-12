В Украине в ДТП погиб белорусский байкер

37-летний гражданин Беларуси на мотоцикле Suzuki Bandit днем 25 июля в Украине на автодороге Могилев-Подольский – Выступовичи столкнулся с автомобилем КАМАЗ, под управлением 50-летнего жителя Овруча, который выезжал на дорогу из леса. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины по Житомирской области.
Мотоциклист был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы.
Идет выяснение причин и обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины.
28 июля в группе «Солигорские автолюбители» появилось сообщение о том, что байкер погиб.
«Буквально пару километров Руслан не доехал до границы РБ, когда на его пути оказался лесовоз», - говорится в сообщении.
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