В Украине в ДТП погиб белорусский байкер

37-летний гражданин Беларуси на мотоцикле Suzuki Bandit днем 25 июля в Украине на автодороге Могилев-Подольский – Выступовичи столкнулся с автомобилем КАМАЗ, под управлением 50-летнего жителя Овруча, который выезжал на дорогу из леса. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины по Житомирской области.

Мотоциклист был госпитализирован в реанимационное отделение местной больницы. Идет выяснение причин и обстоятельств ДТП в рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 286 УК Украины. 28 июля в группе «Солигорские автолюбители» появилось сообщение о том, что байкер погиб. «Буквально пару километров Руслан не доехал до границы РБ, когда на его пути оказался лесовоз», - говорится в сообщении. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby