Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июля 2019, понедельник, 11:22
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,26
29. 07. 2019

Белорусам могут разрешить получать польские пенсии

Палата представителей Беларуси готовится ратифицировать соглашение с Польшей о социальном обеспечении. Документ был подписан в феврале и регулирует назначение пособий по временной нетрудоспособности и материнству, безработице, пенсий, выплат обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пособия на погребение.

Пенсии будут назначаться пропорционально за стаж, приобретенный в Польше и Беларуси. При необходимости его можно будет суммировать. Деньги будут выплачиваться в стране проживания пенсионера, передает БелТА.

Документ предусматривает возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу, в том числе если при их назначения не учитывался стаж в другом государстве.

Помощь по безработице будут назначать и выплачивать по законодательству страны проживания, временной нетрудоспособности и материнству - по закону страны, где человек застрахован на момент приобретения права на них, по производственным травмам и профессиональным заболеваниям - по законодательству, которое касалось работника на момент несчастного случая или выполнения работы, приведшей к болезни, пособия на погребение - по закону страны, который распространялся на человека на момент его смерти.

Это Интересно
Пенсии
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если ты считаешь, что тебе не везет, подумай о них. В Колумбии жена с любовником случайно села в такси к мужу.

 

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.