Белорусам могут разрешить получать польские пенсии

Палата представителей Беларуси готовится ратифицировать соглашение с Польшей о социальном обеспечении. Документ был подписан в феврале и регулирует назначение пособий по временной нетрудоспособности и материнству, безработице, пенсий, выплат обязательного страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пособия на погребение.

Пенсии будут назначаться пропорционально за стаж, приобретенный в Польше и Беларуси. При необходимости его можно будет суммировать. Деньги будут выплачиваться в стране проживания пенсионера, передает БелТА.

Документ предусматривает возможность пересмотра пенсий, назначенных до его вступления в силу, в том числе если при их назначения не учитывался стаж в другом государстве.

Помощь по безработице будут назначать и выплачивать по законодательству страны проживания, временной нетрудоспособности и материнству - по закону страны, где человек застрахован на момент приобретения права на них, по производственным травмам и профессиональным заболеваниям - по законодательству, которое касалось работника на момент несчастного случая или выполнения работы, приведшей к болезни, пособия на погребение - по закону страны, который распространялся на человека на момент его смерти.