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29. 07. 2019

Верховный суд смягчил наказание бывшему главе ГУПР Минска

Источник фото: tut.by

Верховный суд Беларуси смягчил наказание бывшему начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу. В частности, исключен один эпизод получения взятки от бывшего директора Комбината школьного питания Заводского района Марины Морозовой в сумме более Br 32,6 тыс., в результате чего срок наказания ему снизили с 14 до 13 лет лишения свободы.

Самой Марине Морозовой, которая была приговорена к 10 годам колонии, назначено 9 лет колонии общего режима, передает БелТА.

Из приговора также убрали указание о конфискации всего имущества Барисевича, Морозовой и экс-директора Комбината школьного питания Партизанского района Светланы Карканицы.

Также в отношении двух фигурантов дела, в том числе Барисевича, снижена сумма преступного дохода, взысканного в доход государства.

Как сообщал Телеграф, 12 марта Минский областной суд вынес приговор бывшему начальнику главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергею Барисевичу, который в течение пяти лет собирал «дань» с комбинатов школьного питания и магазинов.

Суд признал бывшего начальника ГУПР Мингорисполкома виновным в совершении коррупционных преступлений и приговорил к 14 годам колонии усиленного режима, как того просил государственный обвинитель. Также у него конфисковали личное имущество, включая два участка с домами под Минском, автомобиль Mercedes-Benz, мотоцикл Harley-Davidson, дорогостоящие часы, запонки, ювелирные украшения.

В последнем слове Сергей Барисевич заявил, что полностью признает свою вину. По словам экс-руководителя ГУПР Мингорисполкома, этого не произошло, «если бы не действия его начальства, которое оказывало на него давление и требовало носить взятки». На суде он говорил, что часть денег он передавал зампреду Мингорисполкома Андрею Доморацкому (сейчас он находится в следственном изоляторе), но тот отрицал, что принимал какие-либо вознаграждения от Барисевича.

Вместе с Барисевичем весной 2017 года сотрудники милиции задержали еще 12 должностных лиц, которые получали взятки от  подчиненных предприятий и организаций. Экс-директор комбината школьного питания Фрунзенского района Минска Марина Морозова получила 10 лет колонии с конфискацией имущества, бывшему технологу МТЗ Светлане Карканице назначили 5 лет колонии с конфискацией имущества и крупным штрафом, другие обвиняемые – от 2 до 5 лет домашней «химии», то есть они не отправятся в исправительное учреждение.

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